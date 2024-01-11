Деркач намекнул, что подрыв «Северных потоков» оплачен взяткой по делу Burisma

Бывший депутат Верховной Рады Андрей Деркач намекнул, что взятка в размере 6 миллионов долларов за закрытие дела компании Burisma была передана украинской разведке и была потрачена на подрывы «Северных потоков». Об этом он заявил в интервью журналистке Симоне Манжанте, опубликованном на ее странице в соцсети Х.

Как утверждает Деркач, в 2020 году украинский суд получил взятку за закрытие дела в отношении компании Burismа, в которой сын президента США Джо Байдена Хантер Байден занимал один из руководящих постов.

По словам экс-депутата, 1 апреля 2022 года украинский суд передал эти деньги в распоряжение воинской части Главного разведывательного управления Украины. «Через промежуток времени начинают взрываться "Северные потоки", совершаются покушения на [Дарью] Дугину, [Захара] Прилепина, [Владлена] Татарского», — заявил Деркач.