Бывший депутат Рады Деркач рассказал о требовании Блинкена его устранить

Госсекретарь США Энтони Блинкен требовал физически устранить бывшего депутата Верховной Рады Андрея Деркача, который публиковал компромат на экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом парламентарий рассказал в интервью журналистке Симоне Манжанте, опубликованном на ее странице в соцсети Х.

«19 января 2022 года на Украину прибыл госсекретарь США господин Блинкен для встречи с Зеленским... На этой встрече Блинкен сказал Зеленскому следующее: "Вам нужно срочно решить вопрос с Деркачом"», — рассказал экс-депутат.

Деркач объяснил, что о требовании госсекретаря ему стало известно от присутствовавших на ней лиц. Они попросили экс-депутата немедленно позаботиться о собственной безопасности.