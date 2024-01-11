Футболист «Динамо» сравнил жизнь в Москве и в США

Футболист «Динамо» Лещук заявил, что жить в Москве лучше, чем в США

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук сравнил жизнь в Москве и в США. Его слова приводит «РБ Спорт».

Футболист отметил, что в российской столице жить лучше, но за всю страну он говорить не может. «И в другие страны съездить тоже круто, окунулся бы в атмосферу каждой страны на несколько месяцев. У меня есть такое желание», — отметил Лещук.

Вратарь также рассказал, что этой зимой первый раз поехал в отпуск один. «У меня появилось такое желание, потому что в Нью-Йорке мне нравится, сходил по знакомым местам, увидел что-то новое. Я остался доволен», — добавил Лещук.

Лещук выступает за «Динамо» с 2021 года. В сезоне-2023/2024 он провел за бело-голубых семь матчей в чемпионате России, в которых пропустил шесть мячей.