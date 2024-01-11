Глава МИД Финляндии назвала Россию значительной угрозой стране

Глава МИД Финляндии Валтонен: Россия остается значительной угрозой стране

Россия в течение долгого времени остается значительной угрозой для Финляндии. Об этом заявила глава финского МИД Элина Валтонен в интервью Kyodo.

«Мы должны быть готовы к тому, что Россия будет оставаться серьезной угрозой для нашей безопасности и ценностей в течение очень долгого времени», — сказала дипломат. Она пожаловалась на шпионскую деятельность России в Финляндии, указав на «растущую враждебность» Москвы по отношению к Хельсинки.

Глава финского внешнеполитического ведомства также заявила, что кибератаки со стороны России продолжаются даже после вступления Финляндии в НАТО.

Ранее глава МВД Финляндии Мари Рантанен сообщила, что финско-российская граница должна оставаться закрытой, поскольку ситуация с беженцами не улучшилась. По словам, есть риск, что «Россия продолжит заниматься подобной деятельностью, если граница будет открыта».