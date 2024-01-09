Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:06, 9 января 2024Путешествия

Финляндия отказалась открывать КПП на границе с Россией

В МВД Финляндии заявили об отказе открывать КПП на границе с Россией

Фото: Lehtikuva / Lauri Heino / Reuters

Власти Финляндии отказались открывать 14 января контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией. Об этом сообщает местный телеканал MTV3 со ссылкой на заявление главы МВД страны Мари Рантанен.

Министр отметила, что ситуация с беженцами на финско-российской границе не улучшилась, поэтому, по ее словам, есть риск, что «Россия продолжит заниматься подобной деятельностью, если граница будет открыта».

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что для решения проблемы с беженцами будут рассмотрены все возможные сценарии. Было предложено в определенных случаях возвращать беженцев с финско-российской границы обратно в РФ без предоставления им убежища.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Черняк
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Шойгу отчитался о ходе СВО. Как будут действовать российские войска в 2024 году?

      Власти раскрыли причину срабатывания системы ПВО в российском регионе

      Раскрыт комплект очков дополненной реальности Apple

      Действие соглашения России и Казахстана об узле «Балхаш» прекращено

      Назван срок завершения строительства новой ветки метро Москвы

      Солист группы «Щенки» прокомментировал свое выступление в одном носке

      Россиянкам назвали пять модных трендов на 2024 год

      Китайские компании не смогли остановить падение своих акций

      Россиянам раскрыли стоимость самого дорогого зарубежного тура в 2023 году

      При атаке беспилотников в Орловской области пострадали три человека

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости