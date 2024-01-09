Финляндия отказалась открывать КПП на границе с Россией

В МВД Финляндии заявили об отказе открывать КПП на границе с Россией

Власти Финляндии отказались открывать 14 января контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией. Об этом сообщает местный телеканал MTV3 со ссылкой на заявление главы МВД страны Мари Рантанен.

Министр отметила, что ситуация с беженцами на финско-российской границе не улучшилась, поэтому, по ее словам, есть риск, что «Россия продолжит заниматься подобной деятельностью, если граница будет открыта».

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что для решения проблемы с беженцами будут рассмотрены все возможные сценарии. Было предложено в определенных случаях возвращать беженцев с финско-российской границы обратно в РФ без предоставления им убежища.