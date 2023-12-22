В Финляндии захотели возвращать беженцев с границы обратно в Россию

MTV3: в Финляндии предложили возвращать беженцев с границы обратно в Россию

Правительство Финляндии захотело возвращать беженцев с финско-российской границы обратно в РФ. Об этом пишет местное издание MTV3.

По данным источника, премьер-министр страны Петтери Орпо заявил, что для решения проблемы с беженцами будут рассмотрены все возможные сценарии и в случае необходимости будут введены дополнительные меры. В частности, в определенных случаях предлагается возвращать мигрантов обратно в Россию без предоставления им убежища.

В материале также говорится, что сейчас МВД Финляндии разрабатывает так называемый закон о пограничной процедуре, который запретит просителям убежища в ожидании решения по их статусу перемещаться в другие регионы страны. В случае отказа таким людям в предоставлении убежища их можно будет «вернуть в страну происхождения».

Ранее в финском городе Лаппеенранте прошла акция протеста против закрытия границы с Россией. В основном, на него пришли россияне, которые живут в Финляндии и у которых есть паспорта обеих стран.