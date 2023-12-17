В Финляндии организовали митинг против закрытия границы с Россией

Yle: в Финляндии прошла акция протеста против закрытия границы с Россией

В финском городе Лаппеенранте прошла акция протеста против закрытия границы с Россией. Об этом сообщает местное издание Yle.

По данным источника, на митинг пришли около 50-60 человек. В основном, это россияне, которые живут в Финляндии и у которых есть паспорта обеих стран. По словам одной из участниц акции протеста Маржан Какимовой, в сложившейся ситуации надо винить Финляндию и НАТО. Она пояснила, что просители убежища и раньше прибывали в страну, но это не приводило к таким жестким мерам.

Организатор митинга Екатерина Марова заявила журналистам, что закрытие восточной границы создаст большие проблемы для людей с паспортами Финляндии и России.

Ранее финские пограничники назвали спокойной ситуацию на крупнейшем пограничном переходе с Россией Ваалимаа после закрытия границы между странами.

