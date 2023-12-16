В Финляндии оценили обстановку на границе с Россией

Финские пограничники назвали спокойной ситуацию на границе с РФ после закрытия

Финские пограничники назвали спокойной ситуацию на крупнейшем пограничном переходе с Россией Ваалимаа после закрытия границы между странами. Об этом сообщил погранотряд Юго-Восточной Финляндии в соцсети X.

«На данный момент ситуация на границе спокойная и находится под контролем властей», — говорится в публикации. Уточняется, что в течение закрытия границы 15 декабря к погранпереходу Ваалимаа прибыло 124 просителя убежища.

Ранее власти Норвегии допустили, что могут закрыть контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией вслед за Финляндией, которая объяснила свое решение наплывом мигрантов из третьих стран.

15 декабря Москва подтвердила очередное закрытие двух работающих КПП на границе с Финляндией. Уточнялось, что будет закрыта вся сухопутная граница, кроме железнодорожного пункта пропуска Вайниккала.