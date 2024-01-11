HP засудят из-за запрета сторонних картриджей в принтерах

TechRadar: HP засудят из-за неработающих со сторонними картриджами принтеров

На американскую компанию HP подали в суд из-за отказа принтеров работать со сторонними картриджами. Об этом сообщает издание TechRadar.

Коллективный иск был подан в Окружной суд США в Северном округе штата Иллинойс. Пострадавшие пользователи рассказали, что недавно IT-гигант выпустил обновление прошивки для своих принтеров, после которого они обнаружили, что офисная техника перестала работать со сторонними картриджами.

В иске говорится, что при установке в принтер неоргинального, но подходящего по характеристикам расходного элемента, устройство выдает ошибку и запрещает дальнейшую работу. Если поставить в девайс оригинальный картридж, то ошибка исчезает. HP обвинили в «создании монополии на вторичном рынке запасных картриджей» и потребовали компенсацию в размере 5 миллионов долларов.

Также представители истцов заявили, что после выхода обновления HP повысила цена на свои картриджи — комплект расходных элементов подорожал до 100 долларов. Журналисты TechRadar запросили комментарий у HP, но компания не смогла оперативно отреагировать на просьбу.

В декабре пользователи Windows 10 и 11 пожаловались на фантомные виртуальные принтеры, которые появились в настройках системы после обновления. Кроме того, все сохраненные в системе принтеры были переименованы в модель HP LaserJet M101-M106.