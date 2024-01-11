Лидеру группы «Пасош» Мартичу позволили покинуть Россию без задержания

Сербскому музыканту Петару Мартичу позволили самостоятельно покинуть Россию

Лидеру группы Пасош Петару Мартичу, признанному виновным в пропаганде наркотических средств и подлежащему выдворению из России, позволили покинуть страну без предварительного задержания. Об том сообщает «МК».

По данным издания, суд посчитал возможным осуществить выдворение сербского музыканта без содержания в специализированном центре, куда обычно до депортации помещают иностранцев без задержания. Суд постановил, что Мартич должен самостоятельно, контролируемо осуществить свое выдворение за пределы Российской Федерации.

10 января Никулинский суд Москвы признал серба виновным по части 2 статьи 6.13 («Пропаганда наркотических средств иностранным гражданином») КоАП РФ и назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей с выдворением за пределы РФ.

Петар Мартич — гражданин Сербии. Родился в Белграде, но в 1997 году переехал в Россию. С 2002 года Мартич обучался в школе, после окончания которой поступил в вуз на факультет журналистики. Так и не завершив обучение, начал записывать музыку. Он является сооснователем групп «Пасош», «Озера» и DJ-проекта «Прыгай киска».