Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:18, 11 января 2024Силовые структуры

Лидеру группы «Пасош» Мартичу позволили покинуть Россию без задержания

Сербскому музыканту Петару Мартичу позволили самостоятельно покинуть Россию

Фото: @dr_martic

Лидеру группы Пасош Петару Мартичу, признанному виновным в пропаганде наркотических средств и подлежащему выдворению из России, позволили покинуть страну без предварительного задержания. Об том сообщает «МК».

По данным издания, суд посчитал возможным осуществить выдворение сербского музыканта без содержания в специализированном центре, куда обычно до депортации помещают иностранцев без задержания. Суд постановил, что Мартич должен самостоятельно, контролируемо осуществить свое выдворение за пределы Российской Федерации.

10 января Никулинский суд Москвы признал серба виновным по части 2 статьи 6.13 («Пропаганда наркотических средств иностранным гражданином») КоАП РФ и назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей с выдворением за пределы РФ.

Петар Мартич — гражданин Сербии. Родился в Белграде, но в 1997 году переехал в Россию. С 2002 года Мартич обучался в школе, после окончания которой поступил в вуз на факультет журналистики. Так и не завершив обучение, начал записывать музыку. Он является сооснователем групп «Пасош», «Озера» и DJ-проекта «Прыгай киска».

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Арестованному за выстрел в жительницу Луганска Герою России добавили еще одну статью. Ему грозит до 15 лет тюрьмы

      Место аварии с минивэном и фурой в Пензенской области попало на видео

      Умер народный артист СССР Юрий Соломин

      Подростки сожгли паспорт россиянки из-за долга в тысячу рублей

      Подруга пропавшей в Турции россиянки записала видеообращение с просьбой о помощи

      В Афганистане зафиксировано мощное землетрясение

      Лидеру группы «Пасош» Мартичу позволили покинуть Россию без задержания

      В российской колонии произошел бунт заключенных

      Российские FPV-дроны в зоне СВО получили оптическое донаведение

      Рыбаки поймали «предвещающего бедствия» сельдяного короля длиной 11 метров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости