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10:44, 11 января 2024Спорт

Международная федерация хоккея ввела санкции против сборной Израиля

IIHF отстранила сборную Израиля от соревнований из соображений безопасности

Фото: Krzysztof Baran / Unsplash

Международная федерация хоккея (IIHF) ввела санкции против сборной Израиля. Об этом сообщается на сайте организации.

Израильские команды временно отстранены от соревнований. IIHF объяснила решение соображениями безопасности. Отмечается, что вердикт был вынесен после обсуждения со странами-участницами и хозяевами турниров.

В апреле сборная Израиля должна была выступить на чемпионате мира во втором дивизионе в группе А. Также команды страны должны были принять участие в женском чемпионате мира третьего дивизиона в группе В и чемпионате мира для игроков не старше 18 лет в группе В второго дивизиона.

7 октября Армия обороны Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ армия начала военную операцию в Газе. Военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе страны в состояние войны.

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      Дарья Коршунова
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