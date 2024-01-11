Муцениеце подала новый иск на Прилучного после отказа от алиментов на детей

Российская актриса Агата Муцениеце вновь подала иск на бывшего супруга, артиста Павла Прилучного, о взыскании с него алиментов на двоих общих детей. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на пресс-службу Головинского суда Москвы.

В середине декабря прошлого года звезда фильма «Честный развод» отказалась от аналогичного иска, однако позже изменила решение и уже 25 декабря вновь обратилась в суд. Муцениеце попросила расторгнуть нотариальное соглашение с Прилучным, по которому актер ежемесячно выплачивал экс-супруге 100 тысяч рублей на содержание дочери и сына.

Отмечается, что Муцениеце потребовала ежемесячно получать треть от дохода бывшего мужа до 2031 года, когда старшему сыну пары Тимофею исполнится 18 лет. После этого сумма уменьшится до 25 процентов и будет выплачиваться до совершеннолетия дочери звезд Мии.

Муцениеце была замужем за Прилучным с 2011 по 2020 год. В браке у пары родились двое детей. В 2020 году актриса обвинила супруга в домашнем насилии и подала на развод.

Ранее российский актер Александр Левин, известный по роли в сериале «Триггер», обвинил бывшую жену в похищении четырехлетнего сына.