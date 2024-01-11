Первая леди США назвала возраст достоинством Байдена

MSNBC: первая леди США Джилл Байден назвала возраст достоинством мужа

Первая леди США Джилл Байден в интервью телеканалу MSNBC назвала возраст достоинством мужа, 81-летнего американского лидера Джо Байдена.

«Его возраст — это достоинство. У него есть мудрость, опыт, он знает каждого мирового лидера», — сказала она, добавив, что ее супруг «правильный человек для этой работы в данный момент истории».

Ранее Байден в ответ на критику своего возраста заявил, что с годами становится мудрее. Президент отметил, что выполнял свои обязанности «дольше, чем кто-либо», и намерен продолжать делать это и дальше.