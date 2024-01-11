Экс-депутат Рады рассказал о готовящемся на него покушении из-за компромата

Экс-депутат Рады Деркач заявил о готовящемся на него покушении из-за компромата

Экс-депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач, который обнародовал компромат на экс-президента страны Петра Порошенко и лидера США Джо Байдена, заявил, что на него готовилось покушение в 2021 году. Об этом он рассказал в интервью журналистке Симоне Манджанте, опубликованном на ее странице в соцсети Х.

«В 2021 году с помощью сотрудников министерства внутренних дел мы установили лиц, которые должны были совершить покушение на меня и руководителя группы прокуроров по делу Burisma Константина Кулика», — сказал он.

Как отметил бывший депутат, удалось установить потенциальных исполнителей. Деркач добавил, что киллеры размещались на базе в Закарпатской области. По его словам, полиция возбудила дело, где он и Кулик признаны потерпевшими. Деркач также рассказал, что некоторые потенциальные исполнители покушения смогли безнаказанно покинуть территорию Украины из-за утечки информации.

В январе 2023 года украинский президент Владимир Зеленский лишил гражданства четырех депутатов Верховной Рады. Среди них оказались Виктор Медведчук, Тарас Козак, Андрей Деркач и Ренат Кузьмин. Годом ранее у Деркача проходили обыски. Экс-депутата подозревали в работе на российскую разведку.