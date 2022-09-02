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У подозреваемого в работе на Россию депутата Рады нашли «шпионскую» ручку

У заподозренного в шпионаже депутата Рады Деркача обнаружили ручку с диктофоном и камерой
Андрей Деркач

Андрей Деркач. Фото: Petro Zhuravel / Wikimedia

Во время обысков у депутата Верховной рады Андрея Деркача, подозреваемого в работе на российскую разведку, была найдена «шпионская» ручка со спрятанным диктофоном и камерой. Об этом сообщает РИА Новости.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыск в квартире парламентария, где живет его жена Оксана Терехова. Там правоохранителями было обнаружено похожее на чернильную ручку электронное устройство, в комплекте с которым шли компакт-диск, кабель и зарядное устройство.

Как заявили детективы НАБУ, содержимое ручки осмотреть не удалось, поскольку устройство было разряжено. При этом они высказали предположение, что устройство использовалось для скрытого сбора информации с целью «последующей передачи сотрудникам Генерального штаба Вооруженных сил России».

В июне стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) заподозрила Андрея Деркача в связях с российской разведкой. По данным следствия, работа депутата заключалась в создании в разных областях республики сети частных охранных предприятий, которые якобы были нужны для «быстрого захвата» страны.

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Алевтина Запольская
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