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14:30, 11 января 2024Ценности

Рогов назвал модной одну деталь одежды в стиле «Слова пацана»

Александр Рогов назвал модными брюки с лампасами в стиле «Слова пацана»

Фото: Anthony Ghnassia / Getty Images For Balenciaga

Российский стилист Александр Рогов в своем Telegram-канале назвал модной одну деталь одежды из сериала «Слово пацана».

Специалист призвал пользователей сети вдохновляться образами персонажей данного многосерийного фильма, отметив, что особенно популярными в данный момент стали предметы гардероба с лампасами. Он проиллюстрировал пост снимками девушек, которые позировали в брюках и кофтах марки Adidas с тремя характерными полосками.

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При этом среди знаменитостей, продемонстрировавших данный тренд, оказались американские манекенщицы Эмили Ратаковски и Хейли Бибер.

Ранее в январе стилист-имиджмейкер Марина Медведь назвала главные модные тренды на 2024 год. По словам специалистки, в наступившем году актуальность обретут откровенные и яркие наряды в стиле начала 2000-х годов. Кроме того, популярной окажется одежда, вдохновленная сериалом «Санта-Барбара».

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      Алина Гостева
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