Россиянка подала более 90 обращений в полицию с обвинением в нападениях и побоях

Якутянка подала 93 заявления в полицию с обвинениями в нападениях и побоях

Жительница Якутска обратилась к полицейским с заявлением о нападении таксиста, а когда те начали проверку, оказалось, что ранее от нее уже поступило 93 обращения по различным поводам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по Якутии.

По данным ведомства, женщина успела обвинить более десяти мужчин, в числе которых были ее знакомые и сотрудники экстренных служб, в изнасилованиях и нападениях, а также не раз заявляла об оскорблениях и побоях со стороны работников дорожных служб, таксистов, соседей и родственников. Впоследствии эти обвинения не были подтверждены.

Сейчас по факту обращения заявительницы проводится проверка, а сама женщина направлена на судебно-медицинскую экспертизу. В отношении таксиста выявлены нарушения миграционного законодательства и составлены административные протоколы по статьям 19.27 («Представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета») и 14.1 («Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)») КоАП РФ.

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