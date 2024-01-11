Российские офицеры брали взятки за покровительство бизнесмену китайскими авто

В Кинешме двое офицеров получили китайские машины за покровительство бизнесмену

В Ивановской области задержали двух офицеров полиции, получивших взятки за покровительство местному бизнесмену китайскими автомобилями. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его данным, начальник отдела экономической безопасности и борьбы с коррупцией Кинешмы вместе со старшим оперуполномоченным решили обзавестись личными авто в обмен на покровительство местному бизнесмену. В июле и сентябре 2023 года предприниматель, выполняя свою часть плана, приобрел в собственность фирмы два китайских кроссовера и передал их в личное пользование силовикам.

Вскоре преступную схему офицеров раскрыли сотрудники собственной безопасности полиции. В отношении силовиков возбуждено уголовное дело о получении взятки. Взяткодатель также стал фигурантом дела.

Ранее заместителя главы администрации Барнаула задержали за взятку в два миллиона рублей от бизнесмена.