Три фигуранта дела о покушении на Владимира Соловьева частично признали вину

Трое обвиняемых в покушении на Владимира Соловьева частично признали вину

Из семерых фигурантов уголовного дела о подготовке покушения на жизнь российского журналиста Владимира Соловьева трое частично признали свою вину. Об этом в четверг, 11 января, сообщает ТАСС.

По данным агентства, обвиняемые признались в умышленном повреждении и уничтожении имущества. В остальных преступлениях свою вину они признавать отказались.

Как сообщает РИА Новости, частично признал вину и главный фигурант дела Андрей Пронский. При этом четверо других подсудимых отказались озвучивать свою позицию по предъявленному обвинению.

В конце декабря Росфинмониторинг внес шестерых фигурантов дела о покушении на Соловьева в перечень экстремистов. В список попали Владимир Беляков, Андрей Волков, Максим Дружинин, Тимофей Мокий, Андрей Пронский и Владимир Степанов, задержанные в апреле 2022 года.

О предотвращении покушения сотрудниками ФСБ на известного российского журналиста 25 апреля 2022 года сообщил президент России Владимир Путин. 13 ноября фигуранты дела раскрыли детали своего плана. Они собирались подорвать автомобиль с Соловьевым или подослать к нему курьера с бомбой. В качестве отвлекающего маневра сообщники намеревались закидать коктейлями Молотова полицейскую машину в другом районе Москвы.