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17:26, 28 декабря 2023Интернет и СМИ

Фигурантов дела о покушении на Соловьева признали экстремистами

Шесть фигурантов дела о покушении на журналиста Соловьева признаны экстремистами

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Росфинмониторинг внес в перечень экстремистов шестерых фигурантов дела о покушении телеведущего и журналиста Владимира Соловьева. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

В список попали Владимир Беляков, Андрей Волков, Максим Дружинин, Тимофей Мокий, Андрей Пронский и Владимир Степанов, задержанные в апреле 2022 года.

6 декабря сообщалось, что Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении организаторов покушения на Соловьева.

В зависимости от степени вовлеченности их обвинили в организации деятельности террористической организации и участии в ней, публичных призывах к осуществлению террористической и экстремистской деятельности и так далее.

16 ноября стало известно, что еще один организатор покушения на журналиста, москвич Василий Стрижаков отправлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Следствие установило, что он совершил преступление, будучи невменяемым.

25 апреля 2022 году президент России Владимир Путин сообщил, что ФСБ пресекла покушение на одного из отечественных журналистов, не назвав при этом его имени.

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