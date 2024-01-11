В окружении Перри рассказали о его агрессивном поведении по отношению к женщинам

Друзья Мэттью Перри рассказали, как артист срывался на окружающих его женщин

В окружении американского актера и звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри рассказали о его агрессивном поведении по отношению к женщинам. Об этом сообщает DailyMail.

По словам друзей артиста, он позволял вести себя агрессивно и даже применять физическое насилие по отношению к своим знакомым. Так, от действий Перри пострадала его сотрудница Морган Мозес, которая следила за тем, чтобы актер не срывался и не начинал употреблять алкоголь и наркотики. Однажды звезда «Друзей» швырнул подчиненную об стену, после чего кинул на кровать.

После этого инцидента Мозес уволилась. В своих мемуарах, которые были написаны до вспышки агрессии Перри, актер называл сотрудницу «лучшим другом», который спас его жизнь.

Физическое насилие, по словам друзей актера, он применял и к бывшей возлюбленной, литературному агенту Молли Гурвиц, с которой состоял в отношениях с 2017 по 2021 год. Причиной разрыва пары стало общение Перри с другими девушками на стороне.

Он швырнул в нее журнальный столик и сказал, что она сошла с ума. Он был в бешенстве из-за того, что она его бросила, у него были ужасные проблемы с принятием отказа. Человек, которого знали его близкие, и человек, которого видел весь мир, были двумя совершенно разными людьми друзья Мэттью Перри

В окружении артиста добавили, что несмотря на утверждения Перри о победе над наркозависимостью, он продолжал употреблять запрещенные вещества до конца своей жизни.

Ранее подруга Перри рассказала, что он приклеивал руки к коленям во время борьбы с наркозависимостью.

54-летнего Мэттью Перри не стало 28 октября 2023 года в результате острого воздействия кетамина.