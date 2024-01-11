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14:05, 11 января 2024Среда обитания

В Подмосковье пришла гроза

Жители Балашихи заметили молнии во время метели

Во время метели жители подмосковной Балашихи заметили в небе молнии, а таже слышали гром. Видео с грозой появилось в Telegram-канале Балашиха Life.

На видео, снятом из окна одной из квартир, во время метели видна молния, после которой слышны раскаты грома.

Ранее синоптик Михаил Леус сообщал, что накрывшая столицу метель будет ослабевать по мере прохождения холодного атмосферного фронта.

В ночь на 11 января в столице наступило аномальное потепление, температура повысилась с минус 10 градусов до нуля.

Ожидается, что 11 января в течение суток с плюсовых отметок температура опустится до минус 12 градусов. За сутки в Москве выпадет более 10 процентов месячной нормы осадков. Морозы в столице сохранятся до конца недели.

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      Мария Черкасова
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