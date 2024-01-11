Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:40, 11 января 2024Забота о себе

Врач перечислил способы согреться при отключенном отоплении

Терапевт Асанов: чтобы согреться в холодном жилье, нужны зарядка и горячая еда

Фото: Maria Orlova / Unsplash

Для того чтобы согреться в жилье при отключенном отоплении, нужно постелить ковры и повесить плотные шторы, закрывающие пространство от пола до карниза, рассказал терапевт Видновской КБ Минздрава Московской области Тимур Асанов. Эти и другие способы согреться он перечислил в беседе с News.ru.

Кроме того, поможет многослойная одежда и зарядка. «Не важно, что это будет: десять приседаний, бег на месте или просто махи руками и ногами. Это позволит согреться довольно быстро», — сказал Асанов.

Также при отключенном отоплении он посоветовал есть горячую еду, например суп, и пить теплые напитки со специями — имбирем и корицей, — а от алкоголя отказаться, так как из-за него организм быстрее теряет тепло. «Займитесь выпечкой. Это не только порадует вас и ваших близких, но и повысит температуру в жилище», — дал еще один совет врач.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия: почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия:почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
2 октября 2022

В то же время эксперт предостерег от использования для обогрева помещения кухонных плит, поскольку газовые конфорки быстро сжигают кислород, а электрические могут привести к возгоранию. Вместо этого Асанов посоветовал включить увлажнитель воздуха, чтобы предотвратить пересушивание слизистых оболочек носа, и использовать грелки. «Достаточно положить грелку перед сном под простыню или одеяло, и она согреет даже в самый холодный день. Кстати, грелку можно сделать собственноручно из пустой пластиковой бутылки и горячей воды», — заключил Асанов.

Ранее терапевт, иммунолог Ирина Ярцева подсказала способы легче пережить скачки погоды. По ее словам, при метеозависимости также нужно измерять давление утром и вечером и проводить больше времени на свежем воздухе.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Умер народный артист СССР Юрий Соломин

      Россиянам сообщили о ввозе новой партии яиц из Азербайджана

      Песков прокомментировал поддержку администрацией Байдена конфискации активов РФ

      Россиянка ослепла после популярной процедуры у косметолога

      Приехавшего на побывку участника СВО нашли в регионе России без признаков жизни

      Amazon решила уволить сотни сотрудников

      Украинского военного приговорили к 25 годам за расстрел жителя Мариуполя

      Три фигуранта дела о покушении на Владимира Соловьева частично признали вину

      В Steam появятся созданные с помощью ИИ игры

      В России оценили ситуацию с поставками фруктов из Эквадора

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости