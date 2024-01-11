Врач перечислил способы согреться при отключенном отоплении

Терапевт Асанов: чтобы согреться в холодном жилье, нужны зарядка и горячая еда

Для того чтобы согреться в жилье при отключенном отоплении, нужно постелить ковры и повесить плотные шторы, закрывающие пространство от пола до карниза, рассказал терапевт Видновской КБ Минздрава Московской области Тимур Асанов. Эти и другие способы согреться он перечислил в беседе с News.ru.

Кроме того, поможет многослойная одежда и зарядка. «Не важно, что это будет: десять приседаний, бег на месте или просто махи руками и ногами. Это позволит согреться довольно быстро», — сказал Асанов.

Также при отключенном отоплении он посоветовал есть горячую еду, например суп, и пить теплые напитки со специями — имбирем и корицей, — а от алкоголя отказаться, так как из-за него организм быстрее теряет тепло. «Займитесь выпечкой. Это не только порадует вас и ваших близких, но и повысит температуру в жилище», — дал еще один совет врач.

В то же время эксперт предостерег от использования для обогрева помещения кухонных плит, поскольку газовые конфорки быстро сжигают кислород, а электрические могут привести к возгоранию. Вместо этого Асанов посоветовал включить увлажнитель воздуха, чтобы предотвратить пересушивание слизистых оболочек носа, и использовать грелки. «Достаточно положить грелку перед сном под простыню или одеяло, и она согреет даже в самый холодный день. Кстати, грелку можно сделать собственноручно из пустой пластиковой бутылки и горячей воды», — заключил Асанов.

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