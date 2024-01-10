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13:34, 10 января 2024Забота о себе

Врач подсказала россиянам способ легче пережить резкую смену погоды

Терапевт Ярцева: метеозависимым людям при смене погоды нужно соблюдать режим дня

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва» 

При резкой смене погоды метеозависимым людям стоит предпринять несколько действий, чтобы улучшить самочувствие, рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. Способы легче пережить скачки погоды она подсказала россиянам в беседе с NEWS.ru.

Она предупредила, что у метеозависимых людей организм не успевает адаптироваться к скачкам атмосферного давления и перестроиться, из-за чего артериальное давление повышается и самочувствие может внезапно ухудшиться: появляются головные боли, слабость, ломота в суставах. «Особенно подвержены этому пожилые люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Помимо принятия лекарств, метеозависимым людям при скачках артериального давления стоит пить больше воды, соблюдать режим дня и отказаться от физической нагрузки», — посоветовала Ярцева.

По ее словам, при метеозависимости также нужно измерять давление утром и вечером и проводить больше времени на свежем воздухе. Кроме того, нужно стараться избегать переутомления и стрессов.

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Ранее Ярцева назвала способы уберечься от сезонных заболеваний. При первых симптомах простуды врач посоветовала сразу же переходить на удаленную работу или брать больничный, а также стараться не выходить из дома.

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      Александра Лисица
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