Врач назвала эффективный способ уберечься от сезонных заболеваний

Врач Ярцева посоветовала работать из дома в период сезонных заболеваний

Самый эффективный способ уберечься от сезонных заболеваний — работать из дома, рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. Этот и другие меры предосторожности она назвала в беседе с «Лентой.ру».

При первых симптомах врач посоветовала сразу же проситься на удаленку или брать больничный и стараться не выходить из дома. «Не думайте только о себе. Если заболели — не надо ходить ни в аптеку, ни в магазин, никуда. Пользуйтесь службами доставки, тогда меньше людей заразите», — поделилась специалист.

Она также отметила, что маски — единственный рабочий инструмент во время ковида, поэтому стоит их носить. Кроме того, терапевт рекомендовала надевать респиратор, если вы вынуждены выйти куда-то, будучи больным.

«Вакцинироваться от гриппа уже поздно, надо было это осенью делать все-таки, но можно и сейчас, только надо иметь в виду, что вакцинация формирует иммунитет не раньше чем через три недели», — добавила Ярцева.

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