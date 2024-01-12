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20:42, 12 января 2024Ценности

43-летняя Жизель Бюндхен снялась в нижнем белье для модного бренда

Фото: Leandro Chemalle / Imago / Globallookpress.com

Бразильская супермодель и актриса Жизель Бюндхен приняла участие в рекламной кампании модного бренда Frame. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя манекенщица продемонстрировала стройную фигуру в нижнем белье на снимках фотографа и по совместительству владельца марки Эрика Торстенссона. Так, знаменитость снялась в белом бюстгальтере в спортивном стиле и голубых джинсах с высокой посадкой. При этом на размещенных кадрах видно, что визажисты и стилисты решили сделать в макияже и прическе акцент на естественной красоте звезды, нанеся на губы нюдовую помаду и распустив волосы.

Поклонники оценили данную съемку, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 188 тысяч лайков. «Жизель, как хорошее вино. Впечатляет!», «Самая красивая женщина в мире», «Ты выглядишь потрясающе, наша королева», «Ангел с неба, сошедший только для нас», «Восхитительная», — высказывались они.

В ноябре Жизель Бюндхен попала в объектив папарацци и удивила фанатов. Тогда журналисты опубликовали в сети фото модели, на которых она была запечатлена в белой майке, облегающих синих джинсах и коричневых сандалиях с открытой пяткой. При этом на ее лице отсутствовал макияж.

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      Мария Винар
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