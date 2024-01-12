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15:17, 12 января 2024Экономика

Акции судоходных компаний резко подорожали на фоне атаки США на Йемен

Bloomberg: акции Hapag-Lloyd и Maersk выросли на 3,9-4,8 % после обстрела Йемена

Фото: Rodrigo Garrido / Reuters

Акции судоходных компаний начали резко дорожать после совместной атаки вооруженных сил США и Великобритании на Йемен. Об этом со ссылкой на данные торговых площадок сообщает Bloomberg.

Стоимость ценных бумаг немецкой Hapag-Lloyd AG на фоне обстрела Йемена увеличилась на 4,8 процента, а акций датской AP Moller-Maersk A/S — на 3,9 процента. Также бумаги европейских нефтяных гигантов Shell Plc и TotalEnergies SE выросли более чем на один процент одновременно с ростом цен на сырье.

Подорожание акций вызвали опасения роста стоимости грузоперевозок из-за необходимости прокладывать новые маршруты в обход зоны конфликта в Красном море. Обострение столкновений приведет к удорожанию фрахта, заявил аналитик Bloomberg Intelligence Ли Класкоу. Ставки на фрахт навалочных грузов для крупных поставок с начала года уже поднялись на 75 процентов. С начала января бумаги Hapag-Lloyd выросли почти на 20, а Maersk — примерно на 9 процентов, добавил он.

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Ряд экспертов называют влияние атак на рынок грузоперевозок временным. По мнению стратега Liberum Йоахима Клемента, инвестбанк не ожидает длительного воздействия на инфляцию или серьезного долгосрочного изменения в доходах логистических и судоходных компаний.

Военная операция США и Британии стала ответом на постоянные обстрелы транспортных и боевых кораблей со стороны йеменских хуситов. Нападения начались в знак поддержки сектора Газа, в котором проводится военная операция Израиля. После атак на танкеры руководство нефтегазового концерна BP приняло решение полностью прекратить транзит грузов в акватории Красного моря. На аналогичный шаг решились в норвежской государственной энергокомпании Equinor и датском логистическом гиганте Maersk.

12 января США и Великобритания при поддержке Нидерландов, Канады и Бахрейна нанесли массированный удар по Йемену. Обстрелы велись по столице страны Сане и портовым городам с помощью самолетов и крылатых ракет Tomahawk, установленных на эсминцах. По данным CNN, в атаке также задействовали атомную подводную лодку класса «Огайо» USS Florida.

После ударов США по Йемену мировые цены на нефть резко выросли. Мартовские фьючерсы на нефть эталонного сорта Brent на лондонской бирже ICE превысили отметку в 80 долларов за баррель впервые с 27 декабря 2023 года. Аналитики полагают, что конфликт между хуситами и США может затруднить доставку грузов, что приведет к подорожанию ресурсов.

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      Вячеслав Агапов
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