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14:06, 12 января 2024Экономика

Цены на нефть резко выросли

Стоимость нефти марки Brent превысила $80 за баррель
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Фото: Егор Алеев / ТАСС

Мировые цены на нефть резко выросли на фоне ударов США по Йемену. Мартовские фьючерсы на нефть эталонного сорта Brent на лондонской бирже ICE превысили отметку в 80 долларов за баррель впервые с 27 декабря 2023 года, свидетельствуют данные площадки.

На момент открытия торгов сырье стоило 78,77 доллара за баррель. На максимуме стоимость поднималась до 80,34 доллара. С запуска площадки нефть подорожала более чем на два процента. Техасская нефть марки WTI с поставкой в феврале за то же время выросла в цене до 75,02 доллара за баррель (плюс 1,74 процента).

Аналитики объясняют рост цен массированной ночной атакой сил США и Великобритании по позициям йеменских повстанцев из военизированной группировки «Ансар Алла». Обстрел произошел в ответ на нападения на торговые суда в Красном море со стороны хуситов. По мнению экспертов, биржевые цены могут продолжить рост в зависимости от масштаба эскалации боевых действий в Йемене.

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Как заявил старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ имени Г.В. Плеханова Ходжа Кава, маршрут через акваторию Красного моря является одним из важнейших для мирового судоходства. Конфликт между хуситами и США может затруднить доставку грузов, что приведет к подорожанию ресурсов.

После атак танкеров при помощи ракет и дронов руководство нефтегазового концерна BP приняло решение полностью прекратить транзит грузов в акватории Красного моря. На аналогичный шаг решились и в норвежской государственной энергокомпании Equinor и датский логистический гигант Maersk.

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      Вячеслав Агапов
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