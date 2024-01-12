Влияние кризиса в Красном море на стоимость нефти оценили

Аналитик Кава: перевозка нефти подорожала на 40 % из-за обстрелов в Красном море

Стоимость транспортировки нефти увеличилась в среднем на 40 процентов из-за ракетных обстрелов танкеров в Красном море со стороны йеменских повстанцев-хуситов из военизированной группировки «Ансар Алла». Об этом заявил старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Ходжа Кава. Его слова приводит «Прайм».

Эксперт напомнил, что маршрут через акваторию Красного моря является одним из важнейших для мирового судоходства. По этому направлению грузы следуют из Азии в Европу. Участившиеся случаи ракетных атак в регионе могут существенно затруднить доставку.

Из-за вынужденного обхода танкеров в обход Африканского континента время в пути может существенно увеличиться, что в итоге может привести к росту биржевых цен на сырье, заявил аналитик. «Очевидно, что данная ситуация может существенно повлиять на мировые цены на нефть», — заключил Кава.

Кризисная ситуация в акватории Красного моря усугубилась в ночь на 12 января. Тогда войска США и Великобритании нанесли массированный удар по позициям повстанцев-хуситов в Йемене.

После этого стоимость фьючерсных контрактов на поставку эталонной североморской марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже ICE увеличилась на 2,7 процента и достигла уровня в 78,9 доллара за баррель. При этом опрошенные Forbes аналитики спрогнозировали дальнейший рост котировок на несколько долларов в случае эскалации боевых действий в Йемене.