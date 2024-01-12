Цены на нефть выросли после ударов США по Йемену

Биржевые цены на нефть Brent выросли на 2,7 % после ударов США по Йемену

Стоимость контрактов на мартовские поставки нефти эталонной североморской марки Brent выросли на 2,7 процента после ночных ударов войск США и Великобритании по базам хуситов в Йемене и достигли уровня в 78,9 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов Лондонской биржи ICE.

Котировки апрельских сырьевых контрактов, в свою очередь, увеличились на 2,73 процента, до 78,54 доллара за баррель. Стоимость майских фьючерсов продемонстрировала схожую динамику и выросла на 2,68 процента, до 78,28 доллара, а июньских — на 2,64 процента, до 78,03 доллара.

Аналитики связывают подобную динамику с рядом факторов. Однако одним из ключевых катализаторов роста цен, как утверждают эксперты, стала массированная ночная атака западных войск по позициям йеменских повстанцев из военизированной группировки «Ансар Алла». Поводом для нее послужили продолжающиеся случаи ракетных обстрелов торговых судов в Красном море. Аналитики полагают, что в течение 12 января биржевые цены на нефть могут подняться еще на пару долларов за баррель в зависимости от масштаба эскалации боевых действий в Йемене.

В ответ на удары войск США и Великобритании по Йемену в Министерстве иностранных дел (МИД) ближневосточной страны пообещали отомстить Западу за массированную атаку по позициям хуситов. Заместитель главы министерства Хусейн аль-Эззи заявил, что Лондону и Вашингтону придется «заплатить высокую цену» за последствия ночной агрессии.