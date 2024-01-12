Депздрав Москвы объяснил решение записывать прием врачей в клиниках на диктофон

В депздраве Москвы заявили, что аудиозапись приемов в клиниках будет выборочной

Аудиозапись приемов в московских клиниках и мониторинг полученной информации будут выборочными, а сама процедура будет введена для улучшения качества оказываемых в поликлиниках услуг. Об этом заявили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы, сообщение приводится в Telegram-канале службы.

По сообщению представителей департамента, диктофонные записи приемов будут обезличенными — их не будут привязывать к дате и времени приема пациента, а время хранения файла с разговором врача и клиента составит один месяц.

«Мы искренне надеемся, что эта инициатива медицинского сообщества позволит каждой поликлинике улучшить свою работу, повысить доверие между врачами и пациентами и создавать по-настоящему доброжелательную атмосферу», — объяснили в депздраве.

Отмечается, что анализировать записи разговоров будут в самих поликлиниках — для этого главный врач поликлиники назначит ответственного. Ему же будет отведена роль обобщения допущенных в общении с пациентами ошибок.

Ранее сообщалось, что в московских поликлиниках введут запретные для врачей слова, а для контроля медиков в их кабинетах будет вестись запись. Также врачей обяжут вежливо себя вести, внимательно слушать и задавать уточняющие вопросы.