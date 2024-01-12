Эрдоган обвинил США и Великобританию в попытке устроить море крови

Эрдоган: США и Великобритания пытаются превратить Красное море в море крови

США и Великобритания используют непропорциональную силу для ударов по объектам ополченцев-хуситов в Йемене и пытаются превратить Красное море в «море крови». С таким обвинением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

«Они применили непропорциональную силу, они пытаются превратить Красное море в море крови. Израиль делает то же самое в Палестине», — заявил турецкий лидер журналистам.

Эрдоган добавил, что Турция получает новости о ситуации по многим каналам. По его мнению, «хуситы отвечают успешно» на предпринятые США меры.

Ранее представитель НАТО Дилан Уайт заявил, что удары США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене являются «оборонительными». Он также призвал Иран «обуздать своих доверенных лиц».