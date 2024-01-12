Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:50, 12 января 2024Мир

Эрдоган обвинил США и Великобританию в попытке устроить море крови

Эрдоган: США и Великобритания пытаются превратить Красное море в море крови
СюжетУдары США и Великобритании по Йемену

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

США и Великобритания используют непропорциональную силу для ударов по объектам ополченцев-хуситов в Йемене и пытаются превратить Красное море в «море крови». С таким обвинением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

«Они применили непропорциональную силу, они пытаются превратить Красное море в море крови. Израиль делает то же самое в Палестине», — заявил турецкий лидер журналистам.

Эрдоган добавил, что Турция получает новости о ситуации по многим каналам. По его мнению, «хуситы отвечают успешно» на предпринятые США меры.

Ранее представитель НАТО Дилан Уайт заявил, что удары США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене являются «оборонительными». Он также призвал Иран «обуздать своих доверенных лиц».

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Медведев пригрозил Британии войной

      На крупнейшем видеоресурсе России установили рекорд

      Два россиянина, два украинца и литовец застряли на судне в Африке без паспортов

      Южная Корея захотела занять 10 процентов рынка космических пусков

      Российский суд запретил «Нафтогазу Украины» подавать в международный

      Акции судоходных компаний резко подорожали на фоне атаки США на Йемен

      Украинский генерал признал возможности России для продвижения

      В офисе Зеленского рассказали о сроках принятия закона о мобилизации

      Найден самый уродливый газон в мире

      В Словакии предложили запретить бургеры из-за ударов США по Йемену

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости