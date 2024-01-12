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00:58, 12 января 2024Мир

Госдеп заявил об отсутствии информации о закупках российской нефти США

Госдеп США заявил, что у него нет данных о возобновлении США закупок нефти из РФ

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

У Государственного департамента США нет никакой информации о возобновлении закупок российской нефти американскими покупателями. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепа Ведант Пател, сообщает ТАСС.

«Я не видел этих сообщений, и я бы не поверил, что они имеют какую-то состоятельность», — заявил он. При этом Пател добавил, что намерен проверить данную информацию после брифинга.

Ранее сообщалось, что США якобы возобновили импорт российской нефти впервые после марта 2022 года. Первая партия нефти из России отправилась в США в октябре 2023-го. США продолжили покупать нефть и в ноябре — в этом месяце объем купленного сырья составил 9,9 тысячи баррелей, по 76 долларов баррель.

По мнению ведущего аналитика ФНЭБ Игоря Юшкова, США могли случайно купить часть российской нефти в составе других смесей. В таком случае речь идет о непреднамеренной контрабанде, что является наиболее вероятным сценарием.

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      Марина Совина
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