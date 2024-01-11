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09:02, 11 января 2024Экономика

США вновь начали импортировать нефть из России. Перерыв в поставках составил полтора года

США возобновили импорт российской нефти впервые с марта 2022 года
СюжетСанкции против России:

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

США возобновили импорт российской нефти впервые с марта 2022 года. Перерыв в поставках энергоресурса составил полтора года.

По данным американской статслужбы, осенью 2023-го Вашингтон вновь начал импортировать нефть из России, а затем сделал повторную закупку.

Раскрыты объемы импорта нефти из России в США

Согласно статистической информации, в октябре прошлого года Соединенные Штаты приобрели 36,8 тысячи баррелей российской нефти. Стоимость импорта составила 2,7 миллиона долларов.

Спустя месяц, в ноябре, объем закупки составил 9,9 тысячи баррелей, он обошелся Вашингтону в 750 тысяч долларов. Известно, что в обоих случаях углеводород приобретался для потребления.

При этом один баррель российской нефти в октябре обошелся покупателю в 74 доллара, в ноябре — 76 долларов, что значительно выше потолка цен, установленного странами G7 — 60 долларов за баррель.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Почти два года назад США ввели санкции против нефти из России

8 марта 2022-го был установлен запрет на импорт энергоносителей из России. К ввозу в США запретили сырую нефть, нефтепродукты, нефтяное топливо и масла, а также продукты их перегонки, сжиженный природный газ, уголь и угольную продукцию.

В начале декабря того же года страны G7 ввели потолок цен на российскую нефть, перевозимую морским путем. С тех пор предельно допустимый уровень стоимости сырья из России не менялся и остался на отметке в 60 долларов за баррель. Кроме того, ведущим западных страховым компаниям запретили оказывать услуги владельцам судов, нарушающих режим ограничений в отношении российского сырья

За год действия санкций руководство Минфина и Госдепартамента США ввели ограничения против ряда иностранных логистических компаний за содействие России в обходе ограничений, а также запретили владельцам судов-нарушителей проводить большинство операций.

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В Минфине США сочли успешным потолок цен на российскую нефть

По итогам января-ноября 2023 года доходы России от экспорта нефти сократились на 32 процента, и подобный результат следует считать успешным. Такой вывод в декабре прошлого года сделали в Министерстве финансов США.

За год имплементации ценового потолка на сырую нефть наш подход оказался успешен

Минфин США

Как уточнили в ведомстве, резкое снижение нефтяных доходов России произошло во многом благодаря действию западных санкций. Несмотря на ограничения в отношении российского сырья, на мировом рынке удалось избежать дефицита предложения, заключили в Минфине.

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