Возобновление закупок российской нефти США объяснили

Аналитик Юшков объяснил возобновление закупок российской нефти США контрабандой

США могли случайно купить часть российской нефти в составе других смесей. В таком случае речь идет о непреднамеренной контрабанде, что является наиболее вероятным сценарием. Так возобновление закупок в разговоре с «Лентой.ру» объяснил ведущий аналитик ФНЭБ Игорь Юшков.

«Речь о возобновлении закупок все же не идет, санкции сохраняются, исключений никто не делал. Надо дождаться пояснений со стороны американских регуляторов, но похоже, что в какой-то партии была часть нефти из России. Может, ее смешали с другими сортами, а потом перепродали. Это нормально, когда нефть меняет собственника по мере движения», — сказал Юшков.

По его словам, главным вопросом станет то, была ли контрабанда намеренной или случайной. Теоретически она могла бы быть выгодна американскому поставщику, который получил возможность купить нефть со скидкой и перепродать по более выгодной цене. С другой стороны, Юшков напомнил, что в США это является уголовным преступлением, совершение которого чревато реальным сроком, потому вероятность осознанного нарушения этого ограничения невысока.

«9,9 тысячи баррелей, о которых идет речь, — это очень мало. Скорее всего, это часть объема, который в танкер выгрузили. Поэтому и думаю, что в какой-то танкер залили российскую нефть, а потом она перемешалась с другой. Ни о каком политическом решении речи не идет», — заключил аналитик.

Ранее сообщалось, что США якобы возобновили импорт российской нефти впервые после марта 2022 года. Первая партия нефти из России отправилась в США в октябре 2023-го. США продолжили покупать нефть и в ноябре — в этом месяце объем купленного сырья составил 9,9 тысячи баррелей, по 76 долларов баррель.

