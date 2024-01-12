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20:43, 12 января 2024Путешествия

Невеста едва не пропустила свадьбу из-за проблем с Boeing 737 Max 9

Фото: Ted S. Warren / AP

Невеста призналась, что едва не пропустила свадьбу из-за проблем с самолетами Boeing 737 Max 9, из-за которых в США отменили сотни рейсов. Своей историей она поделилась в TikTok, на видео обратило внимание издание Business Insider.

Эмма Дегерштедт рассказала, что в среду, 10 января, они с женихом должны были вылететь из Ньюарка, штат Нью-Джерси, в Форт-Лодердейл, штат Флорида, где они решили организовать свадьбу. Но перед вылетом молодожены обнаружили, что их рейс авиакомпании United оказался в числе отмененных из-за запрета Федерального управления гражданской авиации США на полеты воздушных судов Boeing 737 Max 9.

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По словам Дегерштедт, у них с женихом началась паника, поскольку на среду была назначена примерка смокинга, на пятницу — репетиция, а на субботу — сама свадьба. Пара попыталась перенести рейс, но другой самолет был переполнен.

Как пишет источник, после этого невеста разместила в TikTok видео с надеждой привлечь внимание авиакомпании к своей проблеме и отметила, что они с женихом готовы на все, чтобы добраться до Флориды. Однако перевозчик никак не отреагировал на ситуацию.

В итоге жених Дегерштедт все же нашел решение: он забронировал два последних места на рейсе American Airlines, вылетавшем рано утром в среду. Самолет приземлился в другом аэропорту, но у молодоженов было достаточно времени, чтобы успеть на примерку смокинга.

Ранее сообщалось, что американская авиакомпания United Airlines отменила около 200 рейсов из-за обнаруженных специалистами авиаперевозчика неполадок на самолетах Boeing 737 MAX. В частности, они нашли болты, которые нужно было дополнительно затянуть.

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      Марина Черняк
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