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16:36, 12 января 2024Культура

Основатель Московской биеннале умер в Лондоне

Основатель Московской биеннале искусствовед Бакштейн умер в возрасте 78 лет

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

В Лондоне после продолжительной болезни умер основатель Московской международной выставки современного искусства Иосиф Бакштейн, сообщил Telegram-канал биеннале 12 января.

Указывается, что последние дни он провел в больнице. Болезнь и причина смерти Бакштейна не называются.

Московская биеннале добавила, что Бакштейна знают во всем мире как куратора и искусствоведа. «Он был одним из тех, кто превратил первые десять лет XXI века Москвы в фейерверк мирового современного искусства», — напоминает выставка.

Уроженец Москвы Бакштейн, как отмечает РБК, получил образование в сфере тяжелого машиностроения, а затем в сфере социологии культуры и искусства. С 1991 года руководил Институтом проблем современного искусства. Первую Московскую биеннале современного искусства Бакштейн провел в 2005 году.

Последняя биеннале прошла в 2019 году. В 2022 году ее отменили по требованию Минкульта РФ «из-за несоответствия уровня целого ряда экспонатов статусу площадки» — выставка должна была пройти в Третьяковской галерее. Глава Минкульта Ольга Любимова назвала биеннале «спорной по содержанию».

Руководство биеннале современного искусства ответило Третьяковке по поводу отмены фразой «вы правы».

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      Антон Похиляк
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