Оценено влияние конфликта в Красном море на судоходство в Суэцком канале

Ситуация в Красном море не повлияла на движение судов по Суэцкому каналу

Эскалация напряженности в южной части Красного моря не повлияла на судоходство в Суэцком канале. Об этом заявил глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа в беседе с Al Youm as-Sabia, передает ТАСС.

По его словам, информация о том, что движение судов по Суэцкому каналу приостановлено из-за конфликта в Красном море, не соответствует действительности.

Кризисная ситуация в акватории Красного моря усугубилась в ночь на 12 января. Тогда войска США и Великобритании нанесли массированный удар по позициям повстанцев-хуситов в Йемене.

Ранее Совет Безопасности ООН принял проект резолюции, предложенной США, с осуждением атак хуситов на суда в Красном море. За принятие документа проголосовали 11 членов Совбеза международной организации, четыре государства воздержались, в том числе Россия, Алжир и Китай.