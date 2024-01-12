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21:58, 12 января 2024Экономика

Оценено влияние конфликта в Красном море на судоходство в Суэцком канале

Ситуация в Красном море не повлияла на движение судов по Суэцкому каналу

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Эскалация напряженности в южной части Красного моря не повлияла на судоходство в Суэцком канале. Об этом заявил глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа в беседе с Al Youm as-Sabia, передает ТАСС.

По его словам, информация о том, что движение судов по Суэцкому каналу приостановлено из-за конфликта в Красном море, не соответствует действительности.

Кризисная ситуация в акватории Красного моря усугубилась в ночь на 12 января. Тогда войска США и Великобритании нанесли массированный удар по позициям повстанцев-хуситов в Йемене.

Ранее Совет Безопасности ООН принял проект резолюции, предложенной США, с осуждением атак хуситов на суда в Красном море. За принятие документа проголосовали 11 членов Совбеза международной организации, четыре государства воздержались, в том числе Россия, Алжир и Китай.

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      Марина Совина
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