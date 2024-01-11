Совбез ООН принял проект резолюции с осуждением атак хуситов в Красном море

СБ ООН принял проект резолюции США с осуждением атак хуситов в Красном море

Совет Безопасности ООН принял проект резолюции, предложенной США, с осуждением атак йеменских хуситов на суда в Красном море, передает ТАСС.

За принятие документа проголосовали 11 членов Совбеза международной организации, четыре государства воздержались, в том числе Россия, Алжир и Китай.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Вашингтон пытается при помощи своей резолюции с требованием к хуситам легитимизировать действия коалиции в Красном море.

До этого дипломат отметил, что Москва серьезно обеспокоена сложившейся ситуацией и убеждена, что происходящее там является прямой проекцией насилия в секторе Газа. Он осудил атаки на гражданские суда и потребовал немедленного освобождения судна Galaxy Leader и его экипажа.