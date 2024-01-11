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02:17, 11 января 2024Мир

Совбез ООН принял проект резолюции с осуждением атак хуситов в Красном море

СБ ООН принял проект резолюции США с осуждением атак хуситов в Красном море

Фото: Manuel Elias / Globallookpress.com

Совет Безопасности ООН принял проект резолюции, предложенной США, с осуждением атак йеменских хуситов на суда в Красном море, передает ТАСС.

За принятие документа проголосовали 11 членов Совбеза международной организации, четыре государства воздержались, в том числе Россия, Алжир и Китай.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Вашингтон пытается при помощи своей резолюции с требованием к хуситам легитимизировать действия коалиции в Красном море.

До этого дипломат отметил, что Москва серьезно обеспокоена сложившейся ситуацией и убеждена, что происходящее там является прямой проекцией насилия в секторе Газа. Он осудил атаки на гражданские суда и потребовал немедленного освобождения судна Galaxy Leader и его экипажа.

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      Марина Совина
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