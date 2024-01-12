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04:49, 12 января 2024Мир

Пентагон опроверг сообщения об атаке на корабль и посольство США в Ираке

Пентагон заявил об отсутствии атак на посольство и корабль США в Ираке

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Пентагон опроверг сообщения о том, что военный корабль и посольство США в Ираке были атакованы в ответ на удары по объектам хуситов. Об этом заявил РИА Новости представитель американского ведомства.

Он подчеркнул, что данная информация не является верной. «На текущий момент не было никакой атаки против американского посольства», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что властям ничего не известно о каких-либо атаках на военный корабль США.

США и Великобритания начали бомбить Йемен ночью 12 января. Обстрелы ведутся по столице страны Сане и портовым городам. Для ударов используются боевые самолеты, корабли, а также крылатые ракеты, запускаемые с подводных лодок. В свою очередь, йеменская хуситская группировка «Ансар Аллах» пообещала отомстить США и Великобритании за массированные удары по стране.

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      Марина Совина
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