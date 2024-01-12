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12:10, 12 января 2024Из жизни

Подруги детства внезапно узнали о родстве

В Сингапуре выросшие в приемных семьях подруги узнали, что являются сестрами

Фото: Yanapi Senaud / Unsplash

Подруги детства из Сингапура, удочеренные при рождении и выросшие в разных приемных семьях, внезапно узнали о родстве. Об этом сообщает Asiaone.

Тханга Кох и Фатима Мохидин жили в деревнях недалеко друг от друга и были близкими подругами в детстве. В возрасте 12 лет Кох, которую воспитывала индийско-индусская пара, узнала, что имеет китайское происхождение. «Мне было интересно, почему Тханга была светлокожей, в отличие от ее приемной семьи, но я никогда не задавалась этим вопросом», — вспоминает Мохидин, которая выросла в приемной малайско-мусульманской семье.

Во взрослом возрасте Кох решила узнать информацию о биологической семье. Она поговорила с приемными родителями и позже выяснила, что у нее много родных братьев и сестер. Среди них была и Мохидин. Кох выяснила, что родная мать отказалась от нее при рождении из-за предсказания гадалки. Прорицательница заявила, что новорожденная принесет несчастье в семью, поэтому ее стоит отдать приемным родителям. «У Фатимы большой палец на ноге был меньше остальных пальцев, что считалось плохим знаком, поэтому ее тоже отдали», — рассказывает Кох.

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Практика усыновления китайских детей малайскими или индийскими семьями в Сингапуре началась в 1930-х годах. Причинами были бедственное финансовое положение родителей, проблемы со здоровьем матери или старая примета, согласно которой новорожденный ребенок может принести несчастье. Эта проблема была урегулирована только в 1972 году в соответствии с Законом Сингапура об усыновлении детей.

Ранее жительница США, удочеренная при рождении, воссоединилась с родной матерью спустя более чем 60 лет разлуки. Еще в детстве она узнала, что живет в приемной семье, и с тех пор хотела найти родную мать.

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