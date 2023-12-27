Женщина нашла родную мать после 60 лет разлуки

People: в США женщина, никогда не видевшая мать, отыскала ее спустя 60 лет

Жительница США, удочеренная при рождении, воссоединилась с родной матерью спустя более чем 60 лет разлуки. Об этом сообщает People.

Дайан Базелла родилась в 1960 году и никогда не видела своих родителей. Еще в детстве она узнала, что живет в приемной семье, и с тех пор хотела найти родную мать.

В 1980-е годы Базелла пыталась отыскать родителей, указанных в ее свидетельстве о рождении, но у нее ничего не получилось. Позже она узнала, что женщины, которая, согласно документам, была ее матерью, не стало.

В 2017 году Базелла сделала тест ДНК и обнаружила в базе данных генеалогического сервиса еще несколько человек, которые приходятся ей кровными родственниками. Ни одного из них она не знала.

Спустя четыре года Базелле удалось связаться с одной из предполагаемых родственниц. Судя по результатам теста ДНК, они были единокровными сестрами. Та поговорила со своим отцом и выяснила, что в 1960-м году у него действительно родилась дочь от другой женщины. Он не поддерживал с ней контактов и не знал, как сложилась ее судьба.

В конце концов Базелла пришла к выводу, что ее перепутали в роддоме с другим ребенком, поэтому в свидетельстве о рождения указано неправильное имя. Настоящей матерью оказалась жительница штата Калифорния Шерри Гиртс. Недавно они впервые отпраздновали Рождество вместе. «Мы наверстываем упущенное. Я никогда не теряла надежды, что когда-нибудь найду ее», — утверждает Гиртс.

Ранее сообщалось, что женщина из Китая нашла отца своей дочери через восемь лет после родов с помощью телевидения. Китаянка забеременела после случайной интрижки с мужчиной, которого встретила в спортзале.