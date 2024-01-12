Детский омбудсмен высказался о видео с босым ребенком на улице в Екатеринбурге

Омбудсмен Мороков: мы разбираемся в истории с прогулкой ребенка без обуви

Нужно тщательно разобраться с историей из Солнечного микрорайона Екатеринбурга, где женщина, предположительно, в воспитательных целях вывела ребенка на улицу без обуви, заявил уполномоченный по правам ребенка в Свердловсской области Игорь Мороков. О взятии ситуации на контроль он сообщил в беседе с «Лентой.ру».

Омбудсмен отметил, что все фигуранты установлены и правовой оценкой случая уже занимаются правоохранительные органы.

«Что касается социально-воспитательной составляющей истории, мы начали эту работу, взаимодействуем с комиссией по делам несовершеннолетних Чкаловского района. Будем разбираться. Самое главное — разобраться в причинах и условиях, а дальше уже будем формулировать свои рекомендации, может быть, с привлечением образовательной организации, где учится ребенок. Не говорю утвердительно, но и не исключаю, что рекомендации будут касаться коррекции системы воспитания ребенка», — прокомментировал Мороков.

Ранее женщину и мальчика без обуви на улице Екатеринбурга сфотографировали прохожие. Очевидица рассказала, что ребенок плакал и говорил, что ему больно и у него «отпадут ноги», на что взрослая отвечала: «Нет, просто заболеешь».

