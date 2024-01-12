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12:22, 12 января 2024Силовые структуры

Выгнавшую ребенка на улицу без обуви в мороз россиянку доставили к следователям

Выгнавшая ребенка на мороз без обуви екатеринбурженка находится на допросе в СК
Начало событий в новости Детский омбудсмен высказался о видео с босым ребенком на улице в Екатеринбурге

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Сотрудники правоохранительных органов Екатеринбурга установили личность матери, которая заставила сына гулять в мороз в одних носках. Об этом в Telegram-канале сообщает RT со ссылкой на свои источники в силовых структурах.

Сейчас женщина находится на допросе в Следственном комитете (СК). Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области начал проверку.

Женщину и мальчика без обуви, выгуливающего собаку в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга, сфотографировали случайные прохожие. По словам очевидицы, ребенок жаловался маме на боль, но та отвечала, что он «просто заболеет». Позже женщина пояснила, что таким способом хотела показать сыну, как в такую погоду чувствует себя питомец, с которым он очень любит гулять.

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      Олеся Мицкевич
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