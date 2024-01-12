Выгнавшая ребенка на улицу без обуви в мороз россиянка объяснилась

Выгнавшая ребенка на мороз без обуви екатеринбурженка была против выгула собаки

Жительница Екатеринбурга, которая вывела ребенка на мороз без обуви, объяснила свой поступок. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Так как мальчик очень любил гулять со своей собакой, он хотел вывести ее погулять в мороз — тогда на улице было минус 23 градуса. Мать была против этого, и, чтобы показать, каково будет питомцу на холоде, она решила вывести сына на улицу без обуви.

О случившемся уже сообщили следователям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об истязании несовершеннолетнего.

Кадры с ребенком без обуви в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга появились в сети 12 января. Очевидица рассказала, что мальчик жаловался маме на боль. «[Ребенок] говорит: "Ноги отпадут". Она отвечает: "Нет, просто заболеешь"», — сообщила она.