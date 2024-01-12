Россия заявила о нарушении США и Британией резолюции Совбеза ООН

Небензя: США и Британия нарушили резолюцию Совбеза ООН по Красному морю

Резолюция Совета Безопасности ООН по Красному морю была «немедленно нарушена» США и Великобританией, которые при поддержке союзников нанесли удары по территории Йемена. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщает ТАСС.

Так дипломат ответил на вопрос о причине созыва Россией заседания Совбеза по ударам по Йемену.

Кризисная ситуация в акватории Красного моря усугубилась в ночь на 12 января. Тогда войска США и Великобритании нанесли массированный удар по позициям повстанцев-хуситов в Йемене.

Ранее Совбез ООН принял проект резолюции, предложенной США, с осуждением атак хуситов на суда в Красном море. За принятие документа проголосовали 11 членов Совбеза международной организации, четыре государства воздержались, в том числе Россия, Алжир и Китай.