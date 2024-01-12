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12:23, 12 января 2024Мир

Российские дипломаты заявили о посещении задержанного в Финляндии Тордена

Посольство России в Финляндии: Торден не подавал жалоб на условия содержания

Фото: Lehtikuva / Reuters

Задержанный в Финляндии гражданин России Воислав Торден (прежнее имя — Ян Петровский) не подавал жалоб на условия своего содержания в Финской тюрьме. Об этом заявили в посольстве России в Финляндии, сообщает ТАСС.

«Со стороны Тордена жалоб на условия содержания или запросов на организацию внеочередных посещений консульскими сотрудниками не поступало. Держим данный вопрос на контроле», — заявили российские дипломаты.

В посольстве также подчеркнули, что они внимательно следят за развитием ситуации с Торденом, поддерживают связь с его адвокатами, а также лично посещают его в тюрьме. Отмечается, что последняя встреча состоялась в декабре прошлого года.

Ранее адвокат Наталия Мальгина заявила, что Торден содержится в финской тюрьме в максимально жестких условиях. По ее словам, россиянин ограничен в правах намного строже любого другого заключенного.

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      Дарья Балацкая
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