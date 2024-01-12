Адвокат рассказала о жестком содержании россиянина Тордена в финской тюрьме

Адвокат Мальгина: Торден в Финляндии содержится в максимально жестких условиях

Задержанный в Финляндии по обвинениям в военных преступлениях гражданин России Воислав Торден (прежнее имя — Ян Петровский) содержится в максимально жестких условиях и ограничен в правах намного строже любого другого заключенного, рассказала РИА Новости его адвокат Наталия Мальгина.

По ее словам, из-за санкций Евросоюза (ЕС) и США Торден не может получать деньги. На те же, что положены для заключенных в Финляндии, можно купить лишь стаканчик йогурта или одно яблоко, пожаловалась адвокат россиянина.

Она добавила, что следствие может затянуться на годы, при этом в генпрокуратуре ей подтвердили, что выдвинутые Тордену обвинения со стороны Украины в Финляндии не считаются преступлениями и не подпадают под уголовную ответственность.

Ранее Мальгина сообщала, что Тордену может грозить от двух лет тюрьмы до пожизненного заключения.

В декабре суд в Хельсинки постановил продлить срок содержания под стражей Воислава Тордена. При этом россиянин вину не признает. Перед этим финский суд отказал Украине в выдаче Тордена. Украинская сторона обвиняет Тордена в терроризме из-за участия в военных действиях в Донбассе как лидера диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич». Предполагаемые преступления могли были совершены в 2014-2015 годах.

