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18:13, 12 января 2024Спорт

«Ростов» объявил о переходе Роналдо

«Ростов» объявил о переходе бразильца Роналдо Сезара Соареса дос Сантоса

Фото: Biser Todorov / Wikimedia / Creative Commons

Футбольный клуб «Ростов» на официальном сайте объявил о переходе бразильского форварда Роналдо Сезара Соареса дос Сантоса.

«Мы рады приветствовать Роналдо в нашей команде! Желаем яркой игры в футболке нашего клуба!» — говорится в заявлении. О сроках контракта с игроком и финансовых деталях сделки ничего не сообщается.

Форвард является воспитанником бразильского клуба «Сан-Каэтано». В «Ростов» он перешел из болгарского «Левски». В нынешнем сезоне он забил семь мячей и сделал одну голевую передачу в 25 матчах.

«Ростов» после 18 туров Российской премьер-лиги имеет в активе 21 очко. Команда занимает десятое место в таблице чемпионата страны.

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      Алексей Гусев
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