«Ростов» объявил о переходе Роналдо

«Ростов» объявил о переходе бразильца Роналдо Сезара Соареса дос Сантоса

Футбольный клуб «Ростов» на официальном сайте объявил о переходе бразильского форварда Роналдо Сезара Соареса дос Сантоса.

«Мы рады приветствовать Роналдо в нашей команде! Желаем яркой игры в футболке нашего клуба!» — говорится в заявлении. О сроках контракта с игроком и финансовых деталях сделки ничего не сообщается.

Форвард является воспитанником бразильского клуба «Сан-Каэтано». В «Ростов» он перешел из болгарского «Левски». В нынешнем сезоне он забил семь мячей и сделал одну голевую передачу в 25 матчах.

«Ростов» после 18 туров Российской премьер-лиги имеет в активе 21 очко. Команда занимает десятое место в таблице чемпионата страны.