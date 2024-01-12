Экономист назвал самые выгодные способы вложения средств

Экономист Абрамов назвал краткосрочные депозиты выгодным способом вложения

Сегодня лучшие способы вложения средств — это вложения для управления денежной наличностью, считает кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при Президенте РФ Александр Абрамов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал самые выгодные варианты вложений.

«[Лучшие способы —] это краткосрочные банковские депозиты, отчасти крупные фонды денежного рынка И вложения граждан в государственные бумаги с более высокой доходностью. Конечно, остается и привлекательность акций, но мне кажется, что нужно вкладывать в какой-то более диверсифицированный портфель, желательно в пассивный портфель», — отметил Абрамов.

По словам экономиста, широко диверсифицированный портфель уже несколько лет значительно переигрывает индекс Мосбиржи и индекс «Народного портфеля».

«Поэтому широкая диверсификация через фонды в акции, мне кажется, это привлекательный продукт для инвесторов», — заключил он.

Во второй декаде декабря 2023 года средняя максимальная ставка по вкладам в российских банках поднялась на 0,52 процентного пункта, до 14,52 процента.

Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован в первой декаде марта 2022 года — 20,51 процента. При этом рекордно низкая ставка наблюдалась в первой декаде октября 2020 года — 4,33 процента.